باريستا مشروع للتدريب على صناعة القهوة بالقصيم

اطلع أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، على مبادرة جمعية قدرة النسائية الأهلية لعرض مشروع «باريستا» وتدريب الشباب والشابات على صناعة القهوة من خلال استفادة أكثر من 160 أسرة من هذه المبادرة.

واستمع لشرح موجز من قبل رئيس مجلس جمعية قدرة نهلة الجميعة عن تفاصيل ما تقدمه الجمعية من خدمات ومساعدة المجتمع وتمكين أعضائه من بدء وتنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن مدة برنامج المبادرة التدريبي أكثر من شهرين، تقدم لها أكثر من 1000 شخص.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن إيجاد فرص وظيفية لشباب وشابات المنطقة هو الهدف الأساسي لإمارة منطقة القصيم، مشيدا بما لمسه من همة عالية في نفوس أبناء وبنات المنطقة، وقدم شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية قدرة على جهودهم في خدمة أبناء المنطقة.