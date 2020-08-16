القيادة تهنئ إندونيسيا والجابون بذكرى الاستقلال

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أونديمبا، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. فيما عبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
إلى ذلك، بعث خادم الحرمين برقية تهنئة، لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، للرئيس الإندونيسي، بمناسبة ذكرى الاستقلال. وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لويدودو، راجيا لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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