الحوار الوطني يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، غداً، اثنينية الحوار بعنوان « السعودية والعمل الإنساني» تزامنا مع «اليوم العالمي للعمل الإنساني». وتستضيف الاثنينة التي تقام اليوم متخصصة بإدارة المنظمات غير الربحية ومهتمة بالعمل الإنساني الإغاثي شمس الصبي، ورئيس وقف شباب خير أمة للعمل التطوعي المهندس عثمان هاشم.

ويتناول اللقاء الذي سيديره عضو مفوضية برامج رسل السلام بالمملكة معاذ النجيفان، دور العمل الإنساني في تعزيز قيم المواطنة العالمية، وما هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى جانب استعراض العمل الإنساني في حج هذه السنة 2020 في ظل الأزمة الصحية العالمية، ودور الأعمال الإنسانية في ظل الأزمات العالمية والجوائح.

ويناقش اللقاء العمل الإنساني وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وكيف يمكن أن يسهم الجميع في العمل الإنساني.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز للأعمال والانشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

يذكر أن «اثنينية الحوار» تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتلاحم الوطني.