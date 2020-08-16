انتشال جثتين لغريقين في سد صعب

تمكنت فرق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني بمحافظة الطائف من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد صعب. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغا مساء السبت الماضي عن اشتباه غرق شخصين بسد صعب. وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث عن طريق الغواصين وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فيما واصلت الفرق البحث حتى صباح أمس، حيث تم العثور على الجثة الأخرى وانتشالها، وباشر فريق التحقيق أعماله بالموقع وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.



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