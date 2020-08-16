الأمطار تقطع الكهرباء شرق عسير

أمطار متفرقة
قال المتحدث باسم الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد، أمس، إن الأمطار التي هطلت شملت مدينة أبها ومحافظة تنومة وسراة عبيدة والحرجة وخميس مشيط وأحد رفيدة وكانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة.
وحذر المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار واتباع تعليمات وإرشادت الدفاع المدني وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي واتباع التنبيهات الجوية التي تصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ضباب كثيف
شهدت مرتفعات المنطقة الضباب الذي شكل لوحات جميلة في سماء عسير، وأطلقت الجهات المعنية التعليمات والتنبيهات للزوار والمصطافين تحت شعار «التنزه بحذر»، كما رفعت تلك الأمطار منسوب المياه بالآبار والسدود في بعض محافظات المنطقة.
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