الأمطار تقطع الكهرباء شرق عسير

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، أمس، في انقطاعات للكهرباء عن بعض القرى والهجر خصوصا شرق المنطقة، فيما شهدت بعض شوارع المنطقة تجمعات للمياه نتيجة لعدم التصريف. واستنفرت الجهات المعنية طاقاتها البشرية والآلية لمواجهة الأمطار التي هطلت بغزارة على المنطقة ومحافظاتها. وسالت نتيجة للأمطار العديد من الأودية الكبيرة وجذبت تلك الأمطار العائلات للخروج للتنزه بالحدائق والمتنزهات والغابات والاستمتاع بالأجواء الجميلة وتنقلها الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمطار متفرقة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد، أمس، إن الأمطار التي هطلت شملت مدينة أبها ومحافظة تنومة وسراة عبيدة والحرجة وخميس مشيط وأحد رفيدة وكانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة.

وحذر المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار واتباع تعليمات وإرشادت الدفاع المدني وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي واتباع التنبيهات الجوية التي تصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ضباب كثيف

شهدت مرتفعات المنطقة الضباب الذي شكل لوحات جميلة في سماء عسير، وأطلقت الجهات المعنية التعليمات والتنبيهات للزوار والمصطافين تحت شعار «التنزه بحذر»، كما رفعت تلك الأمطار منسوب المياه بالآبار والسدود في بعض محافظات المنطقة.