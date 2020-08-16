طهي الذبائح في قدر واحدة أبرز مخالفات المطابخ

فيما أغلقت الجهات المختصة في العديد من المناطق عشرات المطابخ المخصصة لطبخ الولائم بسبب عدة مخالفات، كشف رئيس رابطة مربي مواشي المملكة سعود الهفتاء لـ»دوت الخليج» أن من أبرز المخالفات التي يتوجب الانتباه إليها هو طبخ الذبائح وخلطها في قدر واحدة، مع العلم أن بعض الذبائح يوجد فيها بقايا مضادات حيوية أو مصابة بمرض معين.

خلط الذبائح

حول وقوع المخالفات المتكررة خاصة في المواسم كالعيدين أو مواسم الأفراح والمناسبات يقول الهفتاء إنه بداية من الملاحم، فإنه يحق للمستهلك طلب رؤية الختم على الذبيحة قبل شرائها إلا أنه وللأسف حتى مع وجود هذه الأختام فإن التلاعب يحدث وبشكل كبير.

وتابع: بالنسبة للمطابخ فيوجد موقف حدث لي شخصيا في عيد الأضحى، حيث وضعت ذبيحتي في أحد المطابخ لطهيها ثم تفاجأت بوضع الذبيحة في قدر واحدة مع مجموعة من الذبائح الأخرى، ومن ثم أخرج ذبيحتي من بينهم.

يكمل الهفتاء: من ثم ارتبك العامل عند سؤالي عن كيفية معرفة ذبيحتي من بينهم، فأكد أنه يعرفها ويضع لها علامة، وبعد الإلحاح اتضح أنه لا وجود لهذه العلامة، وإنما ميزها فقط كونها أكبر من البقية.

عقوبة لا تتضمن التشهير

بعد إغلاق 52 مطبخا للولائم في مدينة جدة خلال موسم عيد الأضحى من قبل أمانة جدة لوجود عدد من المخالفات تواصلت «دوت الخليج» مع المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي لمعرفة العقوبات المترتبة في مثل هذه الحالات وهل يصل الأمر إلى تشهير بصاحب المطبخ، وقال إن «العقوبات لا تتضمن التشهير ولا السجن، وإنما الغرامات المالية في حال وجود مخالفة للوائح البلدية»، كذلك أشار البقمي إلى أن إغلاق المطبخ لا يكون بشكل نهائي إنما لفترة معينة تحدد من قبل الجهات المعنية.

نقل الأمراض

أشار الهفتاء إلى أن هذا التصرف يعد تلاعبا كبيرا، حيث إن خلط الذبائح وطهيها في قدر واحدة قد يتسبب في نقل الأمراض في حال كانت إحدى الذبائح مريضة أو حقنت بإبر مضادات حيوية ونحو ذلك، ومن ثم تنتقل للّحم الخاص بأشخاص آخرين، كما أكد الهفتاء أنه يرى أن على المطابخ أن تضع أختاما باللون النحاسي أو الذهبي أو رقم معين يعلق على الذبيحة في مكان آمن، ومن ثم يأتي المستهلك ويأخذ ذبيحته المطهية بناء على الرقم الخاص به، ولكن ما يحدث هو طبخ عشوائي وأغلب المطابخ للأسف تباشرها عمالة أجنبية، وحتى مسألة الأسعار عشوائية وغير مقننة.

Advertisements

مخالفات وسلبيات تعاني منها المطابخ

* طبخ عشوائي للذبائح ووضعها في قدر واحدة

* عدم وجود أختام توضع على الذبيحة في مكان آمن

* الأسعار عشوائية وغير مقننة

* عدم الاهتمام بالنظافة وتطهير وتعقيم المطبخ

* وجود عمالة مخالفة للاشتراطات الصحية

* سوء التهوية وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي