اخبار السعوديه

إزالة الكتل الخرسانية لتحسين المشهد الحضري بالجوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أزالت أمانة منطقة الجوف 10 آلاف كتلة خرسانية من الشوارع والساحات والمواقع العامة، خلال عام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأكدت أمانة الجوف استمرار أعمال تحسين المشهد الحضري، مبينة أن المهام تشمل إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، إضافة إلى أعمال النظافة. كما تتضمن الأعمال رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.

وأكدت أمانة منطقة الجوف أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة الكتل الخرسانية لتحسين المشهد الحضري بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا