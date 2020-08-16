إزالة الكتل الخرسانية لتحسين المشهد الحضري بالجوف

أزالت أمانة منطقة الجوف 10 آلاف كتلة خرسانية من الشوارع والساحات والمواقع العامة، خلال عام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأكدت أمانة الجوف استمرار أعمال تحسين المشهد الحضري، مبينة أن المهام تشمل إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، إضافة إلى أعمال النظافة. كما تتضمن الأعمال رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.

وأكدت أمانة منطقة الجوف أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين.