حافلات مصادر التعلم تستهدف الأطفال ثقافيا

أطلق المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب التابع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عودة تدريجية لحافلات مصادر التعلم المتنقلة للساحات والحدائق بمدينة الرياض وذلك بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض. و يهدف المشروع إلى ربط جمهور القراء بالقراءة، وتنمية الوعي المعرفي لديهم من خلال توفير الكتب والذهاب للأماكن التيذيتواجد فيها الجمهور مباشرة وذلك عن طريق قيام حافلتين بالوقوف في الساحات والحدائق والمنتزهات، مجهزتين بكتب منوعة، في مختلف أنواع المعارف مثل: علم النفس، والعلوم التطبيقية، والشعر، والروايات، كما تقدم الحافلتان فعاليات للأطفال، تتضمن قراءة القصص وتنمية مهارات الرسم و التلوين لديهم. وتقوم فكرة المشروع على توفير حافلتين متنقلتين تستقبلان المهتمين بالقراءة في الساحات والمتنزهات والحدائق في الرياض. وتم تقليص تواجد الحافلات من 5 أيام إلى 3 أيام وعدد الساعات من 4 ساعات إلى ساعتين باليوم وحددت الأحياء المشمولة بتواجد الحافلات وهي : شمال شرق : حديقة الواحة،حديقة الروضة ، حديقة الياسمين جنوب غرب حديقة حي لبن ، حديقة الدانة، حديقة الفريان.



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