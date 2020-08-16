

تونس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين 60 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمحافظات صفاقس وقابس ونابل.

وأفادت وزارتا الداخلية والدفاع التونسيتين في بيانين منفصلين اليوم، أن عناصرهما أوقفت على مستوى سواحل الهوارية، وقليبية، وحقونة سيدي منصور، والزارات، وجرجيس المجموعة المهاجرة على متن مراكب بحرية، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضافت المصادر نفسها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

// انتهى //

22:16ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 60 مهاجرًا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.