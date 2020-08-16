السعودية اليوم / جامعة جازان تحدّث تخصص الإدارة السياحية وتنقله لإدارة الأعمال



جيزان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

صدرت موافقة معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على توصية مجلس الجامعة بنقل تخصص الإدارة السياحية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى كلية إدارة الأعمال، ويُعد تخصص الإدارة السياحية ضمن التخصصات الإدارية، ويقوم على مبادئ الاقتصاد والإدارة ويخدم قطاعات السياحة والضيافة والترفيه التي تسهم في تعزيز الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

وأشاد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق بموافقة معالي رئيس الجامعة على قرار نقل تخصص الإدارة السياحية، الذي يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 حيث تعد السياحة ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن تخصص الإدارة السياحية يهدف لتأهيل الطلبة أكاديمياً للإسهام في تنمية السياحة الوطنية من خلال مجموعة من المقررات التي تواكب متطلبات السياحة الوطنية والعالمية.

وأضاف أن بناء الخطة الدراسية في تخصص الإدارة السياحية في جامعة جازان يستند على مقارنات مرجعية مع أفضل الجامعات العالمية تزيد عن 20 جامعة من أوروبا وأمريكا وأستراليا، عبر الاهتمام بتأهيل الطلبة في المجالات كافة المتعلقة بالسياحة وعلى رأسها الاقتصاد والإدارة والتسويق والتخطيط والثقافة والبيئة والتقنية، بما يؤهل الطلبة للعمل في عدد من القطاعات كوزارة السياحة وإداراتها المختصة بالوجهات السياحية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وإدارات المطارات وأمانات المناطق والبلديات وشركات السياحة والسفر وتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي وقطاعات الضيافة والفنادق والمنتجعات السياحية، كما يؤهل البرنامج الطلبة في الجوانب المتعلقة بالاستثمار السياحي وريادة الأعمال.

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22:14ت م

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