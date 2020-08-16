السعودية اليوم / مقتل 5 أشخاص نتيجة هجوم مسلح على فندق في مقديشو



مقديشو 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

قُتل خمسة أشخاص على الأقل نتيجة هجوم نفذه مسلحون اليوم استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجير سيارة مفخخة.

وأكد المسؤول الأمني الصومالي، أحمد عمر أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، لأن الانفجار كان قويًا، وهناك رهائن داخل الفندق.

// انتهى //

21:42ت م

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