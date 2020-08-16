السعودية اليوم / بلدية العيص تنفّذ حملات تفتيشية مكثفة



ينبع 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

نفّذت بلدية محافظة العيص جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية و"البوفيهات" والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية للتأكد من سلامة المواد الغذائية بها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام محمد الجهني أن البلدية نفّذت جولات تفتيشية ، أسفرت عن مصادرة (١٢٦) كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإغلاق محلات تجارية إلى جانب تسجيل ( ٨ ) مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية وتوجيه ٢٧ إنذارا أوليا .

واستمرت البلدية في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستفيدين .

// انتهى //

21:40ت م

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