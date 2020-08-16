السعودية اليوم / مدني جازان: العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات



جيزان 26 ذو الحجة 1441هـ الموافق 16 أغسطس 2020م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل - ولله الحمد - أي إصابات في المواقع.

// انتهى //

21:35ت م

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