السعودية اليوم / الإفراج عن أربعة عمال صينيين خُطِفوا جنوب نيجيريا



ابوجا 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الإفراج عن أربعة عمال صينيين خطفوا من جنوب البلاد خلال الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم شرطة محافظة "كروس ريفر" ايرين أوغبو: "تمكنا من تأمين الإفراج عن رعايا صينيين في أكبابويو"، لافتة الانتباه إلى أن العمال الأربعة يتلقون العلاج في أحد المستشفيات، وأنه لم يُقبض على أي شخص حتى الآن.

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21:34ت م

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