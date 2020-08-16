السعودية اليوم / تونس تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.

// انتهى //

20:40ت م

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تونس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.// انتهى //20:40ت م0167

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