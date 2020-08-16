السفير السعودي : العدالة الإلهية ستنتصر لدم الحريري وتضع لبنان على خارطة تحقيق السلام

الأحد 16 أغسطس 2020

أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، الأحد، أن العدالة الإلهية ستنتصر لدم رفيق الحريري ورفاقه، وتضع لبنان على خارطة تحقيق السِّلم الدولي.



جاء ذلك بعد لقاءه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، قبل يومين من موعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري

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وأكد بخاري"وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، وجميعنا نرتقب ساعة النطق بالحق والحقيقة من محكمة دولية في قضية اغتيال رفيق الحريري".

وكان موعد حكم المحكمة الدولية مقررا في 7 أغسطس/آب الجاري، لكنه أرجئ إلى يوم الثلاثاء المقبل ( 18 أغسطس) بسبب فاجعة انفجار مرفأ بيروت، والتي أدت لسقوط حوالي 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

وتعود تفاصيل اغتيال الحريري (الأب) إلى تفجير هائل أودى بحياته هو و21 شخصاً آخرين وذلك في 14 فبراير/شباط 2005