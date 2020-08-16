السعودية | العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:41 مساءً, 16 أغسطس 2020 م
أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، عن العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل – ولله الحمد – أي إصابات في المواقع.
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