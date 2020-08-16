الطقس غير مستقر غدًا: أمطار رعدية وغبار

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشرقية والحدود الشمالية والرياض، تمتد إلى نجران، كما تستمر الحالة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد أن تكون سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة.

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