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2020-08-16 العثور على عبوة ناسفة في جازان جرفتها سيول اليمن تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات اللازمة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلن الدفاع المدني في جازان العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل – ولله الحمد – أي إصابات في المواقع.



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