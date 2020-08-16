النيابة تُفاجئ عهود العنزي وشقيقتها و15 بلاغًا جديدًا في قضية المشاهير

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

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كشف مصدر أمني أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة في الكويت فاجآ الفاشينستا عهود العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق.

وكان مصدر مطلع قد كشف، اليوم الأحد، أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغًا جديدًا بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغًا، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقال المصدر: “إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضًا”. ووفق المصدر، فإن “أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر (عبودكا)، عهود العنزي، سندس القطان”.

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