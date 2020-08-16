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أرقام في إفصاحات الاستثمارات العامة للربع الثاني: تخارج من 14 شركة منها فيسبوك
خفض استثماراته في 5 شركات من بينها شركة بيركشير هاثاواي
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت مجلة فوربس الضوء على إفصاحات صندوق الاستثمارات العامة للربع الثاني من العام الجاري 2020.
وبحسب إفصاحات الاستثمارات العامة ارتفعت استثمارات الصندوق خلال الربع الثاني 320 مليون دولار، فيما وصل إجمالي قيمة الاستثمارات في الأسهم والصناديق إلى 10.1 مليارات دولار.
وتخارج الصندوق من 14 شركة ومن ضمنها فيسبوك وبيوينغ وتوتال، كما خفض استثماراته في 5 شركات من بينها شركة بيركشير هاثاواي.
وذكرت فوربس أن قيمة استثمارات الصندوق في صناديق المؤشرات المتداولة بلغت 4.7 مليارات دولار، كما اشترى أسهم إضافية في 4 شركات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ في الربع الأول على حصة 8.2% في شركة كارنيفال للسفن السياحية والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات كورونا.
كما استطاع صندوق الاستثمارات العامة انتزاع حصص بقيمة 7.7 مليار دولار على الأقل، في عدد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى، خلال الأشهر الثلاثةِ الأولى من هذا العام، مستفيدًا من تراجعٍ قوي في تقييمات هذه الشركات، وسط تفاقم تداعيات جائحة كورونا.
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