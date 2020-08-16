المتشافون من كورونا 266953

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيدج- 19) في المملكة، فيما وصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 266953 حالة.

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ارتفاع حالات التعافي من الكورونا:

وبحسب مؤتمر وزارة الصحة اليوم الأحد، سجلت المملكة اليوم 1227 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 298542 حالة، فيما وصل عدد المتعافين في المملكة إلى 266953 حالة بإضافة 2466 حالة تعافٍ جديدة.

وكان مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد أن الاحترازات الوقائية والتطبيقات والبروتوكولات التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي وفرتها الحكومة الرشيدة لأمن وصحة المجتمع أسهمت بالتحكم أو النزول في أعداد الحالات المؤكدة، وكذلك الحالات المسجلة في العناية الحرجة وعدّها من الأمور التي يُستبشر بها.

1774 حالة حرجة:

وأعلن الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، والمتحدث للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن هناك 28181 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 1774 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 3408 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.

وأوضح متحدث الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1227 حالة، منها 46% إناث، و54% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%. كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4262092 فحصًا مخبريًّا دقيقًا، بإضافة 60016 فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 الماضية.

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