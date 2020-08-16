، "إتقان العقارية" تباشر عمليات البيع والإفراغ بمخطط المنسك ،

محمد بن مسعود - الدمام - إقبال من العملاء من مناطق متعددة وسط تطبيق للبروتوكولات الصحية

بدأت شركة إتقان العقارية عمليات البيع والإفراغ في مخطط المنسك بمدينة أبها "عروس المصائف" أحد استثمارات شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، ويقع على مساحة إجمالية 120,872 متراً مربعاً ويحتوي على 19 قطعة تجارية و65 قطعة سكنية مميزة، على طريق أبو هريرة الرابط بين طريقي الملك فهد والملك عبدالله.

وفي التفاصيل، وفرت "إتقان العقارية" بمكتب المبيعات بالمخطط موثقاً لتسهيل الإجراءات على العملاء والإفراغ الفوري، وسط تطبيق البروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي.

وحظيت عمليات البيع بالمخطط إقبالاً من العملاء والمستثمرين من مناطق متعددة من عسير والشرقية والغربية والرياض، لما يتميز به المخطط من المرافق والقطع السكنية والتجارية والتعليمية والحدائق، بالإضافة لموقعه الإستراتيجي على الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وقربه من مطار أبها وجامعة الملك خالد ومجمعي الراشد وعسير مول ومناطق حيوية أخرى.

ودعت شركة إتقان العقارية العملاء الذين الخليج 365 لهم الحجز الاتصال لاستكمال المبلغ المتبقي وأخذ موعد لإتمام الإفراغ، كما دعت المستثمرين والراغبين بالشراء إلى التواصل مع الشركة عبر مكتب المبيعات في المخطط أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية أو جوال 0530311111، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.