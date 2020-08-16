محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.378 سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا. وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة. 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 09:51 PM Advertisements إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.378 "كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا "كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا. وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا ،

المصدر : الخليج 365

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