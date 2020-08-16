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وكالة الأنباء السعودية (واس) – بغداد
سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4.348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176.931 إصابة.
وبينت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.860.
وأضافت الوزارة أنها سجلت 2674 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125.374 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45.697، منهم 572 في العناية المركزة.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 09:42 PM
إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 176.931"كورونا" يوسع تفشيه في العراق.. إصابة 4.348 شخصاً خلال 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس) – بغداد
سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4.348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176.931 إصابة.
وبينت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.860.
وأضافت الوزارة أنها سجلت 2674 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125.374 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45.697، منهم 572 في العناية المركزة.
، "كورونا" يوسع تفشيه في العراق.. إصابة 4.348 شخصاً خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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