، "كورونا" يوسع تفشيه في العراق.. إصابة 4.348 شخصاً خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 176.931



وكالة الأنباء السعودية (واس) – بغداد

سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4.348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176.931 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.860.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2674 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125.374 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45.697، منهم 572 في العناية المركزة.