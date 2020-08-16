فيديو.. سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، عن سبب انخفاض واستقرار أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة في الفترة الماضية ومن بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال جوخدار في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن ذلك يعود إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية سواء في الأماكن العامة أو الخاصة والتجمعات البشرية القليلة، وكذلك الالتزام بلبس الكمامة من قبل المواطنين وهذا ما نلاحظه في المدن الكبيرة بالمولات والشوارع، مشددًا على أهمية استمرار الالتزام لمواجهة كورونا.

وتخوف وكيل وزارة الصحة من أن يؤدي استقرار الوضع إلى وجود اطمئنان كلي وبالتالي يتم انتزاع الكمامات والخروج للشوارع والمولات والتخلي عن الاحترازات، وهو ما قد يؤدي لمخاطر عودة ارتفاع الحالات.

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وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (2,464) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (266,953 ) حالة.

عدد الحالات النشطة: ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (28,183) حالة من بينها (1,774) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (298,542) حالة، توفي منهم (3408) حالات. توزيع الحالات الجديدة: كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1,227) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: 62 في الرياض و 57 في كل من جدة وجازان و56 في مكة المكرمة و 43 في بيش و 36 في المدينة المنورة و 35 في كل من الحرجة وأبو عريش وسبت العلاية. كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يوضحها موقع كوفيد 19 (هنا).

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