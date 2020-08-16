التعليم: رسوم المدارس الخاصة تخضع للعرض والطلب ولا علاقة لنا بها

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل: إنه ليس للوزارة علاقة برسوم المدارس الخاصة، مشددًا على أن الأمر يعد علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، ويخضع للعرض والطلب.

وتابع المقبل في مداخلة هاتفية إلى قناة العربية، اليوم الأحد، أن المدارس الخاصة الآن بصدد تقديم عروض لأولياء الأمور وإضافة مزايا.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن دوام المعلمين والمعلمات خلال فترة الدراسة عن بعد سيكون ليوم واحد في الأسبوع على الأقل وفق مهام محددة.

تسهيل الدخول إلى منصة مدرستي:

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم للكشف عن آخر تطورات فيروس كورونا: إنه سيتم توفير أجهزة للطلاب أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وفق آلية محددة لضمان دخولهم منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

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وأوضحت أنه سيتم وضع آلية محددة لتوفير الأجهزة للطلاب وذلك لتيسير عملية متابعة الدراسة عن بعد بالتنسيق مؤسسة تكافل.

وكانت الشهري أشارت إلى أن قناة عين ستكون هي الخيار الأفضل لمن لا يمكنه الدخول إلى منصة مدرستي، حيث سيتم تقديم الشرح للدروس تباعًا ويعاد البث في ساعات مختلفة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من متابعتها.

منصة مدرستي جاهزة لاستقبال الطلاب:

وكانت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري أكدت كذلك أن الوزارة تابعت التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، قبل اتخاذ قرار الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع بالنظر إلى حجم الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا اليوم: ”تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد”.

ولفتت إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة، وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.

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