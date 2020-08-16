ندوة جدة عن بعد بحثت كوفيد-١٩ وطب الأطفال

2020-08-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

بحثت ندوة جدة عن بعد التي دعت إليها الجمعية السعودية لطب الأطفال العديد من المحاور المرتبطة بمرض فيروس كورونا وطب الأطفال، وذلك بمشاركة سعودية ومتحدثين من المملكة المتحدة البريطانية (الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال).

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كوفيد-١٩ ومستجدات طب الأطفال

وأوضح عضو جمعية طب الأطفال السعودية ومنسق نادي جدة العلمي لطب الأطفال أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا لـ”متابعات الخليج 365“، بأن الندوة العلمية (٩٢) ناقشت كوفيد-١٩ ومستجدات طب وجراحة الأطفال وأهم المواضيع الهامة والحيوية الخاصة بأمراض الأطفال وطرق علاجها مع طرح المستجدات المتعلقة بها.

مشاركة واسعة عن بعد

ونوه البروفيسور الأغا، بأن الندوة أتيحت لجميع الأطباء والطبيبات عن بعد، إذ تمكنوا من رصد آخر المستجدات الطبية في تخصص الأطفال عبر المحاضرات التي ألقاها المتحدثون.

ولفت إلى أن هذه الندوة جاءت امتدادًا لسلسلة الندوات والمؤتمرات الطبية والعلمية التي اعتادت الجمعية السعودية لطب الأطفال على تنظيمها على مدار العام.

وخلص إلى القول، إن الجمعية السعودية لطب الأطفال تسعى دائمًا لمواكبة التطورات في مجال طب وجراحة الأطفال بهدف تطوير وتحسين مستويات الأطباء والعاملين في القطاعات الصحية بما يصب في مصلحة المرضى من الأطفال.

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