رفع 86 ألف طن من النفايات بعسير خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 86 ألف طن من النفايات خلال أسبوع، فيما تتواصل أعمال رفع المخلفات ومعالجة جميع عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة «معالجة التشوه البصري». وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه رفع 73,611 طنا من النفايات و12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبينا أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

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