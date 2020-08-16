إزالة تعديات على أراض حكومية برصيفة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت وكالة شؤون البلديات ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراض حكومية في حي الرصيفة بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ1500 م2، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطن، مما استوجب إزالة التعديات. وأوضح رئيس البلدية المهندس ياسر مكاوي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات في الحي تمثلت بإقامة حوش بداخله غرف شعبية، وجرت إزالتها إزالة كلية وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشددا على أنه سيجري التعامل بحزم مع المعتدين، وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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