التصنيع في أفريقيا هدف مجموعة العشرين للاستثمار ودعم الدول الأقل نموا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تروج مجموعة العشرين لنموذج استثمار يهدف إلى المساعدة في رفع الاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل من خلال استثمار تريليونات الدولارات، لا سيما في المشاريع المحلية وعبر الحدود وتطوير البنية التحتية.

الخطة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق هذا التحول الرائد بعنوان «من المليارات إلى تريليونات: تحويل تمويل التنمية» والتي نشر عنها البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة النقد تقريرا، يوضح فيه كيف ستعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف مع الحكومات للاستفادة من هذه الأموال الضخمة، خاصة صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين المؤسسيين الآخرين على المدى الطويل.

أهمية الاستثمار لمجموعة العشرين

يتفق الاقتصاديون على أن تعزيز الاستثمار المحلي القوي والاستثمار الأجنبي المباشر هو طريق يسهم في التجارة القوية، والذي بدوره يحفز النمو الاقتصادي.

الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار يتم الحصول عليه للحصول على اهتمام دائم بالمؤسسات العاملة خارج بلد المستثمر. على الجانب الإيجابي، يمكن أن تنشأ روابط فعالة بين الاقتصادات، وقد تكون بمثابة وسيلة لتطوير المشاريع المحلية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن ينشر الابتكار من خلال نقل التكنولوجيا والدراية الفنية بين المستلم والاقتصادات المستثمرة وخلق فرص العمل. يمكن أن يوفر أيضا فرصة للاقتصاد المضيف للترويج لمنتجاته على نطاق أوسع في التجارة الدولية، وذلك بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

دور مجموعة العشرين

من خلال بيان مجموعة العشرين يظهر أن المجموعة تهدف إلى تعزيز بيئة سياسة عالمية مفتوحة وشفافة ومفضية للاستثمار، والاتساق في صنع السياسات الوطنية والدولية، والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، ومحاولة سد الفجوة المستمرة بين التمويل «الصعب» وقضايا «التمويل غير اللينة» ضمن مجموعة العشرين، ومن خلال:

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اتفاقيات الاستثمار والتنمية المستدامة

ويظهر الهدف هنا من خلال تصور سياسات واتفاقات الاستثمار جديدة، ووضع النمو الشامل والتنمية المستدامة في صلب الجهود الرامية إلى جذب المستثمرين.

الاستثمار وأهداف التنمية المستدامة

رحبت قمة العشرين بالتحالف العالمي لتوصيل البنى التحتية، الذي تأسس في عام 2016 لتعزيز التآزر والتعاون بين مختلف برامج الاتصال بالبنية التحتية الإقليمية بطريقة كلية. ومن المتوقع أن تدعم بنوك التنمية المتعددة الأطراف هذه المبادرة وتؤمن عليها. ومن الواضح أن الاتصال بالبنية التحتية، سواء داخل بلد واحد أو عبر الحدود هو المفهوم المفضل الجديد لمجموعة العشرين لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

التركيز على التصنيع في أفريقيا

تلتزم مجموعة العشرين بـ: