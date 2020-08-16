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أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وبيّن المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، في اللقاء الإعلامي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38.583 إصابة مؤكدة.
وأضاف أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة، خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1.370 حالة.
وأشار إلى أن 373 شخصًا غادروا المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27.017 حالة.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 08:40 PM
إجمالي المرضى بالفيروس ارتفع إلى 38.583الجزائر.. 450 إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات
أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وبيّن المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، في اللقاء الإعلامي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38.583 إصابة مؤكدة.
وأضاف أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة، خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1.370 حالة.
وأشار إلى أن 373 شخصًا غادروا المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27.017 حالة.
، الجزائر.. 450 إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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