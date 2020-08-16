، القبض على 5 مواطنين بحوزتهم حشيش و"كبتاجون" في "المندق" ،

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نجحت فرقة من الدوريات الأمنية بمحافظة المندق في يومين متتاليين، وفِي حادثتين منفصلتين في ضبط كمية من الحشيش وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة، بالإضافة لمبالغ مالية.
وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن إحدى الدوريات الأمنية بمحافظة المندق، وبمتابعة من قائد دوريات محافظة المندق الملازم طارق بن طلال الحربي، ومعقب الفرقة وكيل رقيب سعيد صالح الزهراني، حاولت فجر أمس السبت استيقاف مركبة يستقلها 4 شبان، إلا أنهم لاذوا بالفرار، فتمت ملاحقة المركبة من قبل الدوريات الأمنية حتى تم استيقافهم في إحدى القرى وبتفتيش المركبة، حيث عُثر على مادة الحشيش المخدر.
وفِي الحادثة الأخرى لذات الفرقة الأمنية، حيث وفي نقطة تفتيش وضعت داخل المحافظة صباح اليوم الأحد، تم القبض فيها على مواطن وبحوزته كمية كبيرة من الكبتاجون المخدر، بما يزيد عن 3800 حبة، بالإضافة لمبالغ مالية تتجاوز 55 ألف ريال، فتم تحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات وتسليمها برفقة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 08:37 PM
حاولوا الهرب قبل ملاحقتهم واعتقالهمالقبض على 5 مواطنين بحوزتهم حشيش و"كبتاجون" في "المندق"
نجحت فرقة من الدوريات الأمنية بمحافظة المندق في يومين متتاليين، وفِي حادثتين منفصلتين في ضبط كمية من الحشيش وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة، بالإضافة لمبالغ مالية.
وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن إحدى الدوريات الأمنية بمحافظة المندق، وبمتابعة من قائد دوريات محافظة المندق الملازم طارق بن طلال الحربي، ومعقب الفرقة وكيل رقيب سعيد صالح الزهراني، حاولت فجر أمس السبت استيقاف مركبة يستقلها 4 شبان، إلا أنهم لاذوا بالفرار، فتمت ملاحقة المركبة من قبل الدوريات الأمنية حتى تم استيقافهم في إحدى القرى وبتفتيش المركبة، حيث عُثر على مادة الحشيش المخدر.
وفِي الحادثة الأخرى لذات الفرقة الأمنية، حيث وفي نقطة تفتيش وضعت داخل المحافظة صباح اليوم الأحد، تم القبض فيها على مواطن وبحوزته كمية كبيرة من الكبتاجون المخدر، بما يزيد عن 3800 حبة، بالإضافة لمبالغ مالية تتجاوز 55 ألف ريال، فتم تحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات وتسليمها برفقة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية.
، القبض على 5 مواطنين بحوزتهم حشيش و"كبتاجون" في "المندق" ،
المصدر : الخليج 365
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