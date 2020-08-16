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محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير تعليم محايل منصور بن عبد الله آل شريم، إن حركة النقل الداخلي لإدارته ستُعلن غداً الاثنين.
جاء ذلك في تصريح لـ "آل شريم" على استفسار "الخليج 365" حول موعد إعلان حركة النقل الداخلي التي يترقبها القادة والمعلمون، ليتسنى للقادة إسناد المواد الدراسية للمعلمين وإنشاء الجداول، وليتسنى للمدرسين الاستعداد لمناهجهم المسندة لهم.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 07:58 PM
قال مدير تعليم محايل منصور بن عبد الله آل شريم، إن حركة النقل الداخلي لإدارته ستُعلن غداً الاثنين.
جاء ذلك في تصريح لـ "آل شريم" على استفسار "الخليج 365" حول موعد إعلان حركة النقل الداخلي التي يترقبها القادة والمعلمون، ليتسنى للقادة إسناد المواد الدراسية للمعلمين وإنشاء الجداول، وليتسنى للمدرسين الاستعداد لمناهجهم المسندة لهم.
، مدير تعليم محايل لـ"الخليج 365": صدور حركة النقل الداخلي غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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