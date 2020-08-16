وزارة التعليم بالسعودية تعلن موعد بدء الدراسة لعام 2020 م- 2021 م

تعلن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسى 2020 م / 2021 م، بعد أن تم الاتفاق مع الجهات المعنية لتكون الدراسة عن بُعد لأول سبعة أسابيع فى التعليم العام نظرًا للظروف التى تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا.

وتكون أيضًا عن بُعد للمقررات النظرية فى الجامعات والتعليم الفنى، وبالنسبة للمقررات العملية ستكون بحضور الطلاب.

تفاصيل الدراسة بالمملكة العربية السعودية

من المقرر أن تبدأ الدراسة عن بُعد بالمملكة العربية السعودية 11 / 1 / 1442 هـ لأول سبعة أسابيع لجميع مراحل التعليم العام، حتى يتم التقييم بشكل كامل لمعرفة ماسيتم بعد ذلك، وصرحت الوزارة على ثقتها الكاملة فيما سيبذله المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس فى إدارة ومتابعة التعليم عن بُعد بكفاءة، وأشارت أيضًا إلى دور الأسرة لمساعدة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات فى منظومة التعليم عن بُعد، والمتابعة الدورية لابنائهم فى أوقات الدراسة.

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وقد أعلن وزير التعليم السعودى ” حمد بن محمد آل شيخ ” عن آلية العودة للدراسة باتباع منظومة التعليم عن بُعد، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا المستجد، وأكد أيضًا على استمرار قناة ” عين ” الفضائية لكافة المراحل الدراسية وسيكون لكل صف دراسة قناة خاصة به وإدارة التعليم عن بُعد من خلال منصة ” مدرستى ” ومن الممكن استفادة المدارس الأهلية والعالمية من منصة ” مدرستى ” .

يبدأ اليوم الدراسى للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة السابعة صباحًا، بينما المرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك ليتمكن أولياء الأمور فى متابعة أبنائهم ومتابعة المهام التى تُعطى من جانب المعلمين.

وبالنسبة للطلاب والطالبات الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة الالكترونية، فقد تخصص إدارة المدرسة لهم يومًا واحدًا فى الأسبوع لمتابعة التكليفات الخاصة بهم.