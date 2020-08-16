شكرا لمتابعة خبر عن موعد تدريب قادة المدارس والمعلمين على منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم، عن تخصيص تدريب للقادة في المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين على منصة مدرستي.
وقالت الوزارة إنه سيبدأ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يوم الأحد ٤/ ١/ ١٤٤٢هـ تدريب قادة المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين على منصة مدرستي، من خلال "المدربين المركزيين" في إدارات التعليم.
وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيداً على أهمية دور الهيئة الإدارية والتعليمية في عمليات التعلّم والتعليم عن بُعد.
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