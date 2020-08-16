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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أولياء أمور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استلم أولياء أمور، اليوم الأحد، مع أبنائهم كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية.
ونشرت وزارة التعليم صور خلال عملية التسليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .
ويأتي ذلك بما يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن ، أمس السبت، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.
وقال الوزير في كلمة له، إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.
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