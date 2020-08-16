شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توضح بدائل " مدرستي " وتؤكد: ليس لنا علاقة برسوم المدارس الخاصة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها حال عدم القدرة على الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

وأبانت الشهري أن قناة عين ستكون هي الخيار الأفضل لمن لا يمكنه الدخول إلى منصة مدرستي حيث سيتم تقديم الشرح للدروس تباعًا ويعاد البث في ساعات مختلفة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من متابعتها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام إن المناهج والمقررات الدراسية جاهزة وستوزع في وقت مبكر بالمدارس.

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وأضاف المقبل خلال حواره عبر قناة العربية:" الوزارة طورت منصة مدرستي للتعليم عن بعد والتي ستكون تفاعلية بين المعلم والطالب من خلال روابط وإيميلات خاصة بينهما ".

وأوضح المقبل:" نسعى لكي تحقق العملية التعليمية الجودة والمستوى المطلوب "، لافتا:" الوزارة من حيث التعامل التربوي لا تفرق بين المعلمين والطلاب في التعليم العام والأهلي ".

وأكد المقبل أنه لا علاقة لنا برسوم المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن الرسوم عبارة عن علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة ولا تدخل للوزارة في هذه المسألة لأنها عبارة عن عرض وطلب.