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متحدث الصحة ينفي علاقة فصيلة الدم بقوة الإصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نفى الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وجود دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس حتى الآن.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إلى أن ما يخص الجائحة وكونها ستنتهي أم لا، فهو أمر مرتبط بما يعلن عنه من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المعنية به خاصة أن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً.

وبين أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.

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