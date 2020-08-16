الموارد البشرية: برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ16ويشمل هذه المنشآت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشر التي بدأت منذ 1 أغسطس الجاري. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشر التي بدأت منذ 1 أغسطس الجاري. وقالت الوزارة عبر حسابها على " تويتر " : يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت بضوابطه، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

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