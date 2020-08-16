شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أحدث ظهور للدكتور «باهبري» من المستشفى بعد إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): انتشر خلال الساعات الماضية صورًا؛ للدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى، من داخل المستشفى الذي يرقد فيه ،بعد إصابته بفيروس انتشر خلال الساعات الماضية صورًا؛ للدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى، من داخل المستشفى الذي يرقد فيه ،بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد مطلع شهر ذي الحجة. وقال النشطاء إن الدكتور نزار باهبري في طور التعافي من فيروس كورونا المستجد .

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