شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق: الغيبة من كبائر الذنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، من الغيبة مؤكدًا أنها من كبائر الذنوب.
وقال الشيخ خلال حديثه على قناة " السعودية " : الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك بما يكره.. قال تعالى ( وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ ).
وأضاف : من فعل ذلك يدعو الله ويستغفره دائمًا لكي يغفر له.
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