شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول منصور الرقيبة في أول ظهور له بعد شفائه من " كورونا " حيث تحدث خلال المقطع عن تخيلاته والهلوسة بعد إصابته.

وقال الرقيبة : " تخيلت زوجتي أخذت قروسي وتزوجت واحد معضل وأعطت أمي أغراضي عشان تتبرع فيها، وردت فايزة على المقطع قائلة : " والله كنا مرتاحين يوم هو ممنوع من الظهور.

والجدير بالذكر أنه قد تم إلقاء القبض علي منصور الرقيبة في أبريل الماضي بتهمة مخالفته للقوانين والإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد أن هرب حلاقاً إلى بيته وصوره في مقطع فيديو.