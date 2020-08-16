شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة عن سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" الالتزام بالاشتراطات الصحية في الأماكن العامة أو الخاصة والتجمعات البشرية القليلة وكذلك الالتزام بلبس الكمامة من قبل المواطنين في المولات والشوارع والأماكن المغلقة بالمدن الكبرى ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ إضافية، 39 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 298.542 حالة، من بينها 28181 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1774 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 266953 حالة.