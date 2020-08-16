التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية , وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

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