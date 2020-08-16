شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن طيران ناس أنه باشر دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وأوكرانيا، لتكون واحدة من الوجهات المستقبلية التي سيضيفها إلى قائمة الوجهات التي يوفّرها لعملائه بعد زوال جائحة كورونا المستجد.

يأتي هذا عقب لقاء جمع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسفير أوكرانيا في المملكة فاديم فاخروشيف، بحثا خلاله سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي التجاري، والسياحة ما بين المملكة وأوكرانيا.

وقال أن أوكرانيا أعفت المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إليها، اعتبارًا من بداية أغسطس الحالي.