شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ أكثر من 132 ألف إجراء في النيابة العامة خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نفذ أعضاء النيابة العامة، 132215 إجراءًا خلال الأسبوع الماضي، منها 4974 قضايا واردة للفروع والدوائر. نفذ أعضاء النيابة العامة، 132215 إجراءًا خلال الأسبوع الماضي، منها 4974 قضايا واردة للفروع والدوائر. وبلغ عدد القضايا المنجزة 3646، و565 خدمة مقدمة للمستفيدين عن بعد، و1136 طلب زيارة لمقار النيابة العامة، و144 خدمة عبر منصة المحامين، و11 معالجة لشكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر.

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