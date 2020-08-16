بالفيديو.. وزارة التعليم: سيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير الأجهزة للطلاب في هذه الحالات

حددت متحدث التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، موقف الطالب الذي ليس لديه جهاز للتواصل الإلكتروني، وكيفية دراسته عن بُعد.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة اليوم الأحد، إنه بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم جهاز وكانت أسرهم من ضمن الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، فسيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير أجهزة لهذه الأسر، موضحة أن ذلك يأتي لتيسير إدارة عملية التعلم عن بُعد عن طريق منصة مدرستي والمنصات كافة.

وفي وقت سابق قالت ابتسام الشهري، إن اليوم الدراسي سيكون على مرحلتين، المرحلة الابتدائية؛ حيث يبدأ يومهم الدراسي من الـ 3 عصرًا عبر قنوات التعليم، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ 7 صباحًا، مضيفة أن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني.