لمن لا يمتلكون وسيلة للتواصل..
حددت متحدث التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، موقف الطالب الذي ليس لديه جهاز للتواصل الإلكتروني، وكيفية دراسته عن بُعد.
وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة اليوم الأحد، إنه بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم جهاز وكانت أسرهم من ضمن الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، فسيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير أجهزة لهذه الأسر، موضحة أن ذلك يأتي لتيسير إدارة عملية التعلم عن بُعد عن طريق منصة مدرستي والمنصات كافة.
وفي وقت سابق قالت ابتسام الشهري، إن اليوم الدراسي سيكون على مرحلتين، المرحلة الابتدائية؛ حيث يبدأ يومهم الدراسي من الـ 3 عصرًا عبر قنوات التعليم، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ 7 صباحًا، مضيفة أن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزارة التعليم: سيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير الأجهزة للطلاب في هذه الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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