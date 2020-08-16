بالفيديو.. متحدث الصحة: جائحة كورونا مستمرة رغم انخفاض حالات الإصابات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ما زالت مستمرة على مستوى العالم كله.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن التحكم والنزول في الأعداد الموجودة حاليًّا في تسجيل الحالات والذي يواكبه تسجيل انخفاض في أعداد الحالات الموجودة في العناية الحرجة كلها أمور نستبشر فيها خير، ولكن من المهم جدًا الإشادة إلى أنها نتاج للاحترازات والإجراءات الوقائية والتطبيقات والبروتوكولات التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة لكل ذلك، والتي وفرتها الدولة إضافة لالتزام المجتمع بالبروتوكولات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأن الجائحة في نهايتها فيجب التنبيه على أهمية ربطه بالهيئات والمنظمات العالمية المعنية بالإعلان عنه من الأساس؛ لأن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى جائحة عالميًّا منها انتشار على الدول والقارات وللوصول لنهاية لها لابد من تسجيل انحسار لانتشارها حول العالم ووجود علاج ناجح وفعال لها، مؤكدًا أنه لم يتم الوصول له حتى الآن.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298.542 حالة منذ بداية الجائحة.