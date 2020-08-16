لموظفي القطاع الخاص.. تعرّف على شروط وآلية دعم أجر أيام غسل الكلى

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى الذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في الأعمال التي التحقوا بها.

وأوضح صندوق هدف أن برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى يحقق الاستقرار الوظيفي لمرضى غسل الكلى على أن يعوّض الصندوق منشآت القطاع الخاص عن أجر أيّام الإجازة التي يحصل عليها الموظفين للقيام بالغسيل الكلوي للتنقية الدموية.

وحدد صندوق هدف عبر موقعه الإلكتروني ضوابط الاستحقاق لدعم أجر أيام غسل الكلى كالتالي:

1- أن يكون طلب الدعم يخص موظفًا سعودي الجنسية .

2- أن يكون الموظف مسجّلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

3- أن يكون الموظف مّمن يقوم بغسل كُلويّ.

4- أن يكون للموظف رقم عضوية لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء (SCOT).

5- أن تقوم المنشأة بدفع الأجر دون خصم أيام غياب المرشّح لقيامه بغسل كلوي.

6- أن تقدّم المنشأة فاتورة الصرف الشهرية مع الوثائق التي يطلبها الصندوق.

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7- يتميز هذا البرنامج أنه يعطي الموظف المريض بالفشل الكلوي الأحقية للاستفادة منه حتى ولو كان مدعوماً ضمن برنامج أخرى.

آلية دعم أجر أيام غسل الكلى من صندوق هدف

ووفقًا لصندوق هدف فإن الصندوق يتحمل أجر أيّام الإجازة التي يأخذها الموظف ليجري غسلًا كلويًّا خلال مدّة عمله في القطاع الخاص وحتى يتركه، وفقًا لبرنامج دعم أجر أيام غسل الكلى.

وكذلك يتم تعويض المنشأة عن أيّام العمل التي يتغيّب فيها الموظّف للقيام بالغسل الكلوي على ألا يزيد التعويض عن معدّل ثلاثة أيّام عمل أسبوعيًا خلال الشهر الواحد، فيما يتم حساب الأجر الشّهري بناءً على الأجر المسجّل لدى التّأمينات الاجتماعية، وفقًا لآلية دعم أجر أيام غسل الكلى.

وأشار صندوق هدف، إلى أن الحد الأقصى للأجر الذي سيقبله الصندوق لحساب التعويض هو ثمانية آلاف ريال، وفي حال كان أجر المستفيد أعلى من ثمانية آلاف ريال، يدفع الصندوق التعويض بناء على أجر ثمانية آلاف ريال.

ولا يوجد حد أدنى من راتب المستفيد وذلك تحقيقاً لهدف برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى، فيما يبلغ الوقت المستغرق لدراسة الأهلية 28 يوم من تاريخ التقديم على برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى.

ويكون تاريخ صرف دعم أجر أيام غسل الكلى في الـ 28 من كل شهر، وفقًا للموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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